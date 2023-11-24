Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP Truyền thông SVM Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Phụ cấp ăn trưa: 30.000 đồng/ngày đi làm (sau 4 tháng làm việc chính thức sẽ được hưởng phụ cấp)

Nhận 85% lương khởi điểm trong thời gian thử việc, thời gian thử việc tối thiểu 30 ngày, tối đa 60 ngày

Biết sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế, dựng phim là một lợi thế (Photoshop/ AI, Adobe Premiere, Capcut,...)

Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc biên tập viên, làm kịch bản

Làm fulltime, kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Chọn lọc nội dung, thể loại phù hợp cho kênh & tiêu đề, caption trên các bài đăng nhằm tạo sự tương tác cho người xem

Lên kịch bản và tham gia vào quá trình biên tập video, sao cho video trở nên viral, tương tác lớn

Quản trị và định hướng nội dung cho các kênh trên các nền tảng mạng xã hội của công ty

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI