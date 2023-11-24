Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP Truyền thông SVM Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty CP Truyền thông SVM Digital
Ngày đăng tuyển: 24/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty CP Truyền thông SVM Digital

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty CP Truyền thông SVM Digital

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

  • Quản trị và định hướng nội dung cho các kênh trên các nền tảng mạng xã hội của công ty 

  • Tham gia xây dựng và phát triển kênh, nhóm

  • Lên kịch bản và tham gia vào quá trình biên tập video, sao cho video trở nên viral, tương tác lớn

  • Chọn lọc nội dung, thể loại phù hợp cho kênh & tiêu đề, caption trên các bài đăng nhằm tạo sự tương tác cho người xem

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Làm fulltime, kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

  • Ưu  tiên có kinh nghiệm trong việc biên tập viên, làm kịch bản

  • Biết sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế, dựng phim là một lợi thế (Photoshop/ AI, Adobe Premiere, Capcut,...)

  • Có khả năng sáng tạo, định hướng cho nội dung, nắm bắt xu thế quảng cáo online

  • Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, hòa đồng, chịu được áp lực công việc

  • Thích phim ảnh

Tại Công ty CP Truyền thông SVM Digital Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực (từ 7.000.000 - 12.000.000)

  • Nhận 85% lương khởi điểm trong thời gian thử việc, thời gian thử việc tối thiểu 30 ngày, tối đa 60 ngày

  • Phụ cấp ăn trưa: 30.000 đồng/ngày đi làm (sau 4 tháng làm việc chính thức sẽ được hưởng phụ cấp)

  • Thưởng theo chế độ thưởng chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông SVM Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Truyền thông SVM Digital

Công ty CP Truyền thông SVM Digital

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

