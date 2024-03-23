Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

+ Chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua căn hộ chung cư theo số điện thoại công ty cung cấp (công ty sẽ chạy truyền thông và chuyển số điện thoại hàng ngày để chuyên viên chăm sóc. Công ty làm chính những dự án có pháp lý rõ ràng, quần thể đẹp);

+ Tư vấn về dự án, thủ tục chuyển nhượng;

+ Tiếp xúc trực tiếp khách hàng, đưa khách đi dự án nếu có yêu cầu;

+ Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán;

+ Thời gian rảnh tự đăng tin tìm kiếm khách hàng.