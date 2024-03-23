Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T
- Hà Nội: 14 Ngõ 90 Nguỵ Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 15 Triệu
+ Chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua căn hộ chung cư theo số điện thoại công ty cung cấp (công ty sẽ chạy truyền thông và chuyển số điện thoại hàng ngày để chuyên viên chăm sóc. Công ty làm chính những dự án có pháp lý rõ ràng, quần thể đẹp);
+ Tư vấn về dự án, thủ tục chuyển nhượng;
+ Tiếp xúc trực tiếp khách hàng, đưa khách đi dự án nếu có yêu cầu;
+ Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán;
+ Thời gian rảnh tự đăng tin tìm kiếm khách hàng.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có tinh thần cầu thì, mong muốn phát triển khả năng giao tiếp, đàm phán của bản thân;
+ Biết sử dụng máy tính văn phòng và kết nối mạng xã hội;
+ Có thể làm việc nhóm.
Tại Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T Thì Được Hưởng Những Gì
+ Chế độ lương thưởng, phúc lợi xứng đáng với công việc; hoa hồng luỹ tiến theo doanh số; thưởng nóng liên tục;
+ Thu nhập trung bình/tháng: 15 – 50 triệu; đóng bảo hiểm đầy đủ;
+ Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân viên - Trưởng phòng kinh doanh - Giám đốc kinh doanh;
+ Tổ chức 3 lần đi du lịch trong năm;
+ Được đào tạo chuyên môn bài bản và hỗ trợ tối đa cho công việc;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI