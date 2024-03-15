Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Cốm Vòng, Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy

- Quản trị nội dung, bài viết, video, hình ảnh trên các kênh nội bộ gồm Website, Fanpage, Tiktok…

- Sáng tạo nội dung quảng cáo online – offline cho dự án Bất động sản, xây dựng kịch bản video dự án, short clip viral…& lan tỏa đa kênh

- Viết bài PR dự án bất động sản, sáng tạo nội dung truyền thông thương hiệu, truyền thông nội bộ

- Đưa ra được những ý tưởng MKT độc đáo, mới lạ, bắt trend và thu hút.

- Biết sử dụng Chat GPT, Capcut, Canva…là một lợi thế

Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Báo chí truyền thông

Có khả năng viết tốt, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Có tư duy tốt và hiểu biết về thương hiệu, marketing và có đam mê với nghề nghiệp.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập : Lương từ 13,000,000 – 15,000,000 VNĐ và hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

2. Được đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định

3. Chính sách phúc lợi tốt: du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm, lương tháng 13, các hoạt động tập thể thường xuyên: Teambuilding, chạy bộ, đọc sách

4. Được mua nhà ưu đãi giảm giá đặc biệt

5. Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp;

6. Là công ty BĐS được đánh giá có hệ thống đào tạo và hỗ trợ nhân viên tốt nhất hiện nay.

