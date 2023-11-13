Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Thu thập data từ các hội thảo và tiếp nhận data khách hàng từ công ty.

- Liên hệ và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm giáo dục du học của phòng sales.

- Hướng dẫn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty.

- Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng có sẵn và khách hàng tiềm năng.

- Báo cáo tình hình công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hoặc đang theo học Đại Học trở lên, có ngoại hình và giọng nói thu hút

- Có tối thiểu 06 tháng trở lên trong lĩnh vực sale, telesales, chăm sóc khách hàng,...

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc với con người.

- Kỹ năng đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh và giải quyết những phàn nàn tiêu cực.

- Khả năng học hỏi, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Yêu thích ngành giáo dục, đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale giáo dục là một lợi thế.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn Trung Bình 10-20 triệu/tháng: Lương cứng 8.5 triệu/tháng + doanh số, thưởng nóng và các chế độ hấp dẫn khác.

- Data khách hàng có sẵn, do công ty cung cấp.

- Đi du lịch các đất nước phát triển: Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ,Canada,...

- Được đào tạo bài bản, tham gia lớp học để hiểu về dịch vụ.

- Tham gia khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, chế độ thăng tiến rõ ràng

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, trà, sữa, hoa quả giữa giờ

- Tháng lương thứ 13, thưởng đột xuất, thưởng thành tích (thưởng nóng, thưởng du lịch trong và ngoài nước), thưởng lễ, tết, sinh nhật,...

- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo luật quy định

- Cơ hội lên vị trí Teamleader sau 3-6 tháng

- Thời gian làm việc: Làm việc 5.5 ngày/ tuần, Nghỉ T7 và CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

