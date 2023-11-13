Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

- Hà Nội: 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Địa điểm làm việc

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

- Báo cáo tình hình công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng.

- Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng có sẵn và khách hàng tiềm năng.

- Hướng dẫn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty.

- Liên hệ và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm giáo dục du học của phòng sales.

- Thu thập data từ các hội thảo và tiếp nhận data khách hàng từ công ty.

- Tốt nghiệp hoặc đang theo học Đại Học trở lên, có ngoại hình và giọng nói thu hút

- Có tối thiểu 06 tháng trở lên trong lĩnh vực sale, telesales, chăm sóc khách hàng,...

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc với con người.

- Kỹ năng đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh và giải quyết những phàn nàn tiêu cực.

- Khả năng học hỏi, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Yêu thích ngành giáo dục, đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale giáo dục là một lợi thế.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt