Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP

Automation Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP

Mức lương
Đến 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Đến 26 Triệu

- Lập kế hoạch test, xây dựng kịch bản test cho các sản phẩm Web, Mobile app, API ...
- Thực thi kiểm thử và báo cáo (automation)
- Nghiên cứu và cập nhật các công cụ và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc

Với Mức Lương Đến 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong các dự án phát triển với vị trí Automation Tester
- Đã làm việc với selenium serenity framework
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT
- Nắm chắc các kiến thức Testing cơ bản, kiến thức về API
- Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc
- Biết lắng nghe, kiên trì học hỏi, cẩn thận và tỉ mỉ
- Cần cù, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Automation Test (API, Web, Mobile, Performance, Security ...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội phát triển bản thân
- Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn.
- Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển.
- Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng.
- Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.
- Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.
2. Chế độ đãi ngộ
- Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...
- Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; xăng xe, ăn trưa, thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...
- Định kỳ xét tăng lương theo năm hoặc đột xuất theo đánh giá.
- Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.
- Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.
3. Đời sống tinh thần phong phú
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
- Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.
- Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên.
- Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

