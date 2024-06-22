[Hồ Chí Minh] Billy store Billy Store tuyển dụng nhân viên bán hàng tiêu dùng/ mỹ phẩm quận 12 20 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8 triệu

[Hồ Chí Minh] Billy store Billy Store tuyển dụng nhân viên bán hàng tiêu dùng/ mỹ phẩm quận 12 20 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8 triệu

Billy store
Ngày đăng tuyển: 22/06/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Billy store

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Billy store

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 652 đường Trường Chinh phường Tân Hưng Thuận quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm hàng hóa mà mình phụ trách

- Trưng bày và vệ sinh hàng hóa trên quầy kệ

- Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần.

- Quản lý hàng hóa trưng bày thuộc khu vực phụ trách (số lượng, chất lượng, quy cách) theo quy định của cửa hàng

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đủ trên 18t, có Cmnd/ Cccd gốc

- Tốt nghiệp THPT ( 12/12), nếu chưa đạt có thể xem xét

- Làm việc siêng năng chăm chỉ, hòa đồng với mọi người

- Thái độ tốt với khách hàng

- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Billy store Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương thưởng cho nhân viên làm tốt

- Nghỉ 2 ngày trong tháng

- Hỗ trợ đào tạo nhân viên

- Môi trường làm việc thoải mái năng động và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Billy store

Liên Hệ Công Ty

Billy store

Billy store

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 387 trường chinh phường 14 quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

