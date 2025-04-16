Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Rakumo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - e.town 1, 364 Đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

• Là cầu nối giao tiếp giữa khách hàng Nhật Bản và đội lập trình viên ở Việt Nam.

• Nhận và phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam.

• Đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra, dịch vụ... cung cấp đến khách hàng.

• Lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và Project manager trong việc quản lý dự án.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành IT, trình độ tiếng Nhật tầm N3, N2.

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm BrSE. Hoặc developer, Tester có định hướng BrSE.

• Có khả năng đọc hiểu yêu cầu tốt.

• Có khả năng làm tài liệu thiết kế (BD, DD) , làm tài liệu test bằng tiếng Nhật.

• Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần làm việc teamwork, chịu được áp lực cao

• Giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.

• Có kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề.

Ưu tiên:

• Có kinh nghiệm lập trình (Java/PHP/Python/Javascript/Ruby/NodeJS, ...) là một lợi thế.

• Ứng viên đã đi onsite tại Nhật là một lợi thế. Am hiểu văn hóa Nhật Bản và phong cách làm việc của người Nhật.

Tại Công Ty TNHH Rakumo Thì Được Hưởng Những Gì

• Gói Bảo Hiểm chăm sóc sức khỏe của PVI (răng: 2tr/năm, điều trị nội trú: 165tr/năm, điều trị ngoại trú: 10tr/năm)

• Khám sức khỏe hàng năm tại các phòng khám hàng đầu.

• Lương tháng 13 + thưởng Tết.

• Phép năm: 12 ngày (14 ngày đối với nhân viên nữ) + 1 ngày “Rakumo day” + 1 ngày nghỉ vào tháng sinh nhật.

• Company trip (công ty tặng 50% chi phí cho người nhà nhân viên). Company picnic 1 lần/năm.

• Happy hour chiều thứ 6.

• Thưởng ngày lễ (30/4, 2/9), thưởng cuối năm.

• Công ty tài trợ gửi xe miễn phí.

• Thường xuyên tổ chức nhiều event: Happy hour, 8/3, sinh nhật công ty, 1/6, Trung thu, 20/10, Xmas, Year-end party, New year party.

• Được làm việc trực tiếp với công ty mẹ và khách hàng nước ngoài (Nhật Bản), tiếp cận công nghệ mới và cơ hội phát triển cá nhân.

• Môi trường làm việc Chuyên nghiệp - Năng động - Sáng tạo - Thân thiện.

• Thời gian làm việc: 8h-17h30 (Thứ 2- Thứ 6). Nghỉ trưa 1h30p.

• Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rakumo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin