Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 12 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
- Hồ Chí Minh: mPlaza Saigon, Đường Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Sài Gòn, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự
- Tuân thủ:
+ Cập nhật và phổ biến các quy định về pháp luật liên quan đến ngân hàng cho toàn bộ nhân viên Chi nhánh;
+ Kiểm tra các công văn của các cơ quan chức năng gửi cho Chi nhánh;
+ Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ, pháp luật của Chi nhánh;
+ Đào tạo về tuân thủ cho các nhân viên trong Chi nhánh theo tài liệu và chỉ thị từ Hội sở;
- Kiểm toán:
+ Rà soát các, báo cáo các giao dịch theo các trọng số phân tích trên hệ thống;
+ Kiểm tra việc thực hiện các giao dịch theo quy định;
+ Báo cáo định kỳ cho Hội sở theo quy định;
- Phòng chống rửa tiền (PCRT):
+ Truy xuất, lập báo cáo về PCRT cho Hội sở theo quy định;
+ Đánh giá các tình huống phát sinh giao dịch đáng ngờ và báo cáo cấp trên nếu có
+ Đào tạo về PCRT cho các nhân viên trong Chi nhánh theo tài liệu và chỉ thị từ Hội sở;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Yêu Cầu Công Việc
Quyền Lợi
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
