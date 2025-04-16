Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 12 USD

Trưởng phòng nhân sự

Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Mức lương
500 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: mPlaza Saigon, Đường Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Sài Gòn, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

- Tuân thủ:
+ Cập nhật và phổ biến các quy định về pháp luật liên quan đến ngân hàng cho toàn bộ nhân viên Chi nhánh;
+ Kiểm tra các công văn của các cơ quan chức năng gửi cho Chi nhánh;
+ Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ, pháp luật của Chi nhánh;
+ Đào tạo về tuân thủ cho các nhân viên trong Chi nhánh theo tài liệu và chỉ thị từ Hội sở;
- Kiểm toán:
+ Rà soát các, báo cáo các giao dịch theo các trọng số phân tích trên hệ thống;
+ Kiểm tra việc thực hiện các giao dịch theo quy định;
+ Báo cáo định kỳ cho Hội sở theo quy định;
- Phòng chống rửa tiền (PCRT):
+ Truy xuất, lập báo cáo về PCRT cho Hội sở theo quy định;
+ Đánh giá các tình huống phát sinh giao dịch đáng ngờ và báo cáo cấp trên nếu có
+ Đào tạo về PCRT cho các nhân viên trong Chi nhánh theo tài liệu và chỉ thị từ Hội sở;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Head Office – 34F Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

