Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 12 USD

- Tuân thủ:

+ Cập nhật và phổ biến các quy định về pháp luật liên quan đến ngân hàng cho toàn bộ nhân viên Chi nhánh;

+ Kiểm tra các công văn của các cơ quan chức năng gửi cho Chi nhánh;

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ, pháp luật của Chi nhánh;

+ Đào tạo về tuân thủ cho các nhân viên trong Chi nhánh theo tài liệu và chỉ thị từ Hội sở;

- Kiểm toán:

+ Rà soát các, báo cáo các giao dịch theo các trọng số phân tích trên hệ thống;

+ Kiểm tra việc thực hiện các giao dịch theo quy định;

+ Báo cáo định kỳ cho Hội sở theo quy định;

- Phòng chống rửa tiền (PCRT):

+ Truy xuất, lập báo cáo về PCRT cho Hội sở theo quy định;

+ Đánh giá các tình huống phát sinh giao dịch đáng ngờ và báo cáo cấp trên nếu có

+ Đào tạo về PCRT cho các nhân viên trong Chi nhánh theo tài liệu và chỉ thị từ Hội sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.