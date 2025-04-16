Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Vô Cực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Vô Cực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Vô Cực
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Vô Cực

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Vô Cực

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 481 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Tập hợp dữ liệu thông tin, hồ sơ hóa đơn liên quan đến việc mua hàng. Lập đơn mua hàng
- Tập hợp dữ liệu thông tin, hồ sơ hóa đơn liên quan đến việc mua hàng
. Lập đơn mua hàng
- Hạch toán các nghiệp vụ, chứng từ phát sinh hàng ngày liên quan đến sổ quỹ và tiền gởi.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoá đơn, chứng từ trước khi hạch toán lên phần mềm đầy đủ.
- Kiểm tra đối chiếu công nợ NCC định kỳ, lên kế hoạch thanh toán cho NCC
- Kiểm tra đối chiếu công
nợ NCC định kỳ, lên kế hoạch thanh toán cho NCC
- Lưu trữ chứng từ.
- Lưu
trữ chứng từ.
- Lập UNC thanh toán qua ngân hàng, làm hồ sơ giải ngân.
- Báo tăng, giảm, nộp hồ sơ chế độ BHXH cho NLĐ.
- Báo
tăng, giảm, nộp hồ sơ chế độ BHXH cho NLĐ.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ kế toán cao: ứng viên cần hoàn thành và tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và có khả năng làm việc đầy đủ các nhiệm vụ kế toán như làm báo cáo, kiểm tra số liệu, hạch toán chứng từ, v.v.
-
Có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ kế toán cao: ứng viên cần hoàn thành và tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và có khả năng làm việc đầy đủ các nhiệm vụ kế toán như làm báo cáo, kiểm tra số liệu, hạch toán chứng từ, v.v.
- Trung thực: kế toán nội bộ phải làm việc với các số liệu và thông tin rất quan trọng của công ty, do đó, yêu cầu trung thực, cẩn trọng và bảo mật thông tin.
Trung thực: kế toán nội bộ phải làm việc với các số liệu và thông tin rất quan trọng của công ty, do đó, yêu cầu trung thực, cẩn trọng và bảo mật thông tin.
- Khả năng tính toán tốt và nhạy bén với số liệu, có khả năng tính toán chính xác và nhanh nhạy để giảm thiểu các sai sót.
Khả năng tính toán tốt và nhạy bén với số liệu, có khả năng tính toán chính xác và nhanh nhạy để giảm thiểu các sai sót.
- Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt , cần phối hợp làm việc nhịp nhàng với các đồng nghiệp khác để đạt hiệu quả cao trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt , cần phối hợp làm việc nhịp nhàng với các đồng nghiệp khác để đạt hiệu quả cao trong công việc.
- Kỹ năng tin học văn phòng: Thực hiện các tác vụ kế toán nhanh chóng và chính xác, kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm máy tính , phần mềm kế toán AMIS. Kỹ năng excel tốt.
Kỹ năng tin học văn phòng: Thực hiện các tác vụ kế toán nhanh chóng và chính xác, kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm máy tính , phần mềm kế toán AMIS. Kỹ năng excel tốt.

Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Vô Cực Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 9-11tr (thỏa thuận theo năng lực)
-
Mức lương:
từ 9-11tr (thỏa thuận theo năng lực)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo
công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Vô Cực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Vô Cực

Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Vô Cực

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 481 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

