Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- 72
- 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Thu thập & tổng hợp thông tin thị trường: bao gồm sản phẩm, giá bán lẻ, hoạt động của đối thủ tại các kênh bán hàng, các kênh truyền thông.
Hỗ trợ triển khai các hoạt động marketing: bao gồm các hoạt động trong dự án phát triển sản phẩm mới, hoạt động sampling/activation tại các điểm tiếp cận, hoạt động thiết kế ý tưởng phục vụ cho chiến dịch.
Thực hiện các báo cáo: bao gồm các báo cáo sau chương trình, báo cáo đi thị trường và các báo cáo tổng hợp khác theo hướng dẫn.
Làm việc theo giờ Hành chính (8h30 - 17h300) từ thứ 2 đến thứ 6.
Thời gian thực tập: từ 3 đến 6 tháng.
Ưu tiên ứng viên chuyên ngành có liên quan đến Marketing, tự tin, năng động, nhanh nhẹn & cótư duy tốt.
Ngành nghề: Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập sinh
Hình thức: Thực tập
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian thực tập: từ 3 đến 6 tháng.
Ưu tiên ứng viên chuyên ngành có liên quan đến Marketing, tự tin, năng động, nhanh nhẹn & cótư duy tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
