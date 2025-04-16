Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Thu thập & tổng hợp thông tin thị trường: bao gồm sản phẩm, giá bán lẻ, hoạt động của đối thủ tại các kênh bán hàng, các kênh truyền thông.

Hỗ trợ triển khai các hoạt động marketing: bao gồm các hoạt động trong dự án phát triển sản phẩm mới, hoạt động sampling/activation tại các điểm tiếp cận, hoạt động thiết kế ý tưởng phục vụ cho chiến dịch.

Thực hiện các báo cáo: bao gồm các báo cáo sau chương trình, báo cáo đi thị trường và các báo cáo tổng hợp khác theo hướng dẫn.

Làm việc theo giờ Hành chính (8h30 - 17h300) từ thứ 2 đến thứ 6.

Thời gian thực tập: từ 3 đến 6 tháng.

Ưu tiên ứng viên chuyên ngành có liên quan đến Marketing, tự tin, năng động, nhanh nhẹn & cótư duy tốt.

Ngành nghề: Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập sinh

Hình thức: Thực tập

Địa điểm: Hồ Chí Minh