Tuyển Trưởng phòng hành chính Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. Vai trò và Trách nhiệm

• Quản trị, theo dõi hệ thống đặt chỗ bán vé và thanh toán trên nền tảng thương mại điện tử. / Manage and monitor internet booking engines and payment in ecommercial platforms.

• Cấu hình hệ thống và theo dõi cấu hình hệ thống, đảm bảo theo đúng yêu cầu nghiệp vụ của Bamboo Airways. / Configure and monitor system configuration to be compatiable and compliant with Bamboo Airways’ policies.

• Quản trị công cụ thanh toán và tối ưu chi phí thanh toán kênh bán trực tuyến. / Manage payment system, payment gateways and payment service providers; optimize payment cost.

II. Mô tả công việc

• Nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm bổ trợ bán trên các nền tảng thương mại điện tử (bao gồm dịch vụ liên quan hoặc không liên quan đến chuyến bay …)/ Research and develop additional services sold on e-commerce channels (including flight-related and non flight-related ancillaries).

• Quản trị, theo dõi hoạt động và cập nhật điều kiện sản phẩm trên các hệ thống quản trị sản phẩm./ Control, monitor and update product rules in product management systems.

• Xây dựng quy trình vận hành và hỗ trợ bán sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử./ Build operating procedures and support product selling on e-commerce channels.

