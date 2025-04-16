Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 384 Hoàng Diệu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Vexere là hệ thống vé xe lớn nhất Việt Nam giúp người dùng có thể tìm thông tin chuyến xe, hãng xe, và mua vé trực tuyến với hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng. Vexere đang hợp tác bán vé với hơn 600 nhà xe, phủ rộng hầu hết các tuyến đường chính tại Việt Nam. Phần mềm quản lý hãng xe Vexere(BMS) đang được hơn 500 hãng xe cả nước sử dụng, đang là 1 cuộc cách mạng trong việc hiện đại hóa ngành xe khách.

Các thành viên của Vexere tin rằng một tổ chức được sinh ra là để giải quyết các vấn đề nhức nhối trong xã hội. Văn hóa công ty chú trọng tinh thần cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả thành viên Vexereluôn được tạo cơ hội để được thể hiện bản thân, đóng góp sáng kiến về sản phẩm và chiến lược, và hướng đến trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Hãy cùng tham gia Team FA (Finance Accounting) tại Vexeređể mang đến nhiều hạnh phúc hơn cho hành trình của các khách hàng thân thương và cho chính bạn.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, kế toán công nợ, ưu tiên ứng viên từng làm ở vị trí Senior Accountant.

Hiểu biết về các quy định pháp luật về thuế, kế toán và tài chính doanh nghiệp.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA,…) và tin học văn phòng (Excel nâng cao, Word,…).

Có tư duy hệ thống, khả năng phân tích và phát triển các quy trình kế toán nhằm tối ưu hóa công tác tài chính – kế toán của doanh nghiệp.

Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc độc lập và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao.

Cơ Hội và Chế độ Phúc Lợi:

Môi trường trẻ, năng động: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự trẻ trung, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

Cơ hội thăng tiến: Vị trí này mở ra lộ trình phát triển lên Kế toán tổng hợp

Học hỏi và phát triển: Được đào tạo nâng cao chuyên môn, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Góp phần xây dựng hệ thống: Tham gia vào việc phát triển, tối ưu hóa các quy trình kế toán – tài chính của công ty, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thách thức và cơ hội: Trực tiếp đảm nhận các công việc quan trọng, có cơ hội nâng cao kỹ năng phân tích tài chính và đưa ra các đề xuất mang tính chiến lược cho công ty

Bên cạnh việc tìm kiếm và định hướng nhân sự công ty đến các giá trị “right people”: tư duy logic, suy nghĩ tích cực, minh bạch và nhất quán, tò mò với những điều mới, giao tiếp dựa trên lắng nghe, khiêm tốn và trách nhiệm. Vexere còn không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho toàn thể nhân sự công ty, dưới đây là các giá trị phúc lợi mà bạn sẽ nhận được khi tham gia tại Vexere:

Lương thưởng:

Thu nhập theo năng lực (Bao gồm gương căn bản+ Thưởng Bonus KPI lên đến 5 tháng lương/ năm)

Hỗ trợ 100% tiền gửi xe

Được review lương định kỳ 1 năm 2 lần

Thử việc nhận 100% lương

Chế độ khác:

Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định, ký hợp đồng chính thức sau khi thử việc.

12 ngày phép/ năm, 3 năm tăng 1 ngày phép, ngày phép được cộng dồn qua 2 năm tiếp theo hoặc quy ra lương

Khám sức khoẻ tổng quát hàng năm

Chính sách vay cá nhân, tạm ứng lương

Chính sách giảm giá vé xe cho nhân viên

Chính sách ốm đau, thai sản, hiếu hỉ…

Chính sách thưởng khi giới thiệu nhân viên vào làm việc

Chính sách khoá học đào tạo phát triển bản thân: 18 triệu/ năm

Hình thức làm việc linh động:

Vexere đang áp dụng hình thức làm việc Hybrid (có thể linh hoạt làm tại nhà hoặc tại văn phòng)

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày, 5.5 ngày/ tuần (từ thứ 2 – trưa thứ 7)

Được tham gia các hoạt động:

CLB thể dục thể thao của công ty

Chính sách cho các hoạt động teamwork mỗi tháng

Tham quan nghỉ mát, team building, year end party

Được làm việc tại văn phòng trẻ trung, sôi nổi: môi trường làm việc nhân văn, lành mạnh, cởi mở cùng với những người trẻ năng động

