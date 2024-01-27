[Hồ Chí Minh] Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA - CỦ CHI 100 người Toàn thời gian cố định lương Từ 8 triệu

- Tăng ca ngày thường 150%, ngày nghỉ 200% , - Chế độ BHXH, BHYT, BHTN.... đầy đủ theo luật lao động Việt Nam. - Chế độ thưởng lễ, Thưởng tết, thưởng lương tháng 13.... - Hỗ trợ cơm giữa ca. - Cấp phát đồng phục cho nhân viên. - Thưởng thâm niêm, hiệu suất công việc. - Đặc biệt mua điện thoại OPPO giảm 20% (mỗi năm 1 lần).

