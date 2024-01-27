[Hồ Chí Minh] Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA - CỦ CHI 100 người Toàn thời gian cố định lương Từ 8 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
100 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô TT1, Đường D2, KCN Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 8 Triệu
• Quét mã vận đơn hàng hóa theo khu vực, đóng bao hàng dựa theo đúng quy trình công ty.
• Phân loại và sắp xếp hàng hóa, đảm bảo phân loại chính xác hàng hóa theo mã.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
TỪ 18-35 TUỔI
• Siêng năng, chịu khó, có sức khỏe tốt
• Yêu cầu trình độ cấp 2.
Tại Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Tăng ca ngày thường 150%, ngày nghỉ 200% ,
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN.... đầy đủ theo luật lao động Việt Nam.
- Chế độ thưởng lễ, Thưởng tết, thưởng lương tháng 13....
- Hỗ trợ cơm giữa ca.
- Cấp phát đồng phục cho nhân viên.
- Thưởng thâm niêm, hiệu suất công việc.
- Đặc biệt mua điện thoại OPPO giảm 20% (mỗi năm 1 lần).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
