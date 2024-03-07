Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CTY TNHH DỊCH VỤ HUY HOÀNG FN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

CTY TNHH DỊCH VỤ HUY HOÀNG FN
Ngày đăng tuyển: 07/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CTY TNHH DỊCH VỤ HUY HOÀNG FN

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại CTY TNHH DỊCH VỤ HUY HOÀNG FN

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 đường số 12 phường 10, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Từ 10 Triệu

  • Hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng sau ký kết hợp đồng.
    Tư vấn, đề xuất cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của công ty
  • Hỗ trợ tìm kím khách hàng có nhu cầu vay

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Chưa có kinh nghiệm sẽ Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc ( CÓ LƯƠNG )
  • Sinh viên có laptop là 1 lợi thế (Ưu tiên sinh viên 18 đến 25 tuổi )
  • Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kinh nghiệm Sale

Tại CTY TNHH DỊCH VỤ HUY HOÀNG FN Thì Được Hưởng Những Gì

  • Mức Lương: Lương Cơ Bản + Hoa Hồng + Thưởng. Thu nhập: 10,000,000 - 25,000,000 VND ( THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN )
  • Được hưởng tất cả các quyền lợi và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật .
  • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, minh bạch
  • Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng  để phục vụ cho công việc kinh doanh
  • Phần thưởng riêng, hấp dẫn dành cho các cá nhân có kết quả kinh doanh xuất sắc hàng tháng/hàng quý/hàng năm

 

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH DỊCH VỤ HUY HOÀNG FN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH DỊCH VỤ HUY HOÀNG FN

CTY TNHH DỊCH VỤ HUY HOÀNG FN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

