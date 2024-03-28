Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Thành Kim Sơn Phamatech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Thành Kim Sơn Phamatech
Ngày đăng tuyển: 28/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Thành Kim Sơn Phamatech

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Thành Kim Sơn Phamatech

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33

- 35 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Từ 7 Triệu

-Tiếp thị và bán sàn phẩm của Cty đến các Nhà thuốc trong địa bàn được chỉ định.

-Đại diện Cty chăm sóc, tạo mối quan hệ với khách hàng và thực hiện nghiêm túc các chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mãi theo đúng quy định.

-Hoàn thành chỉ tiêu doanh số, độ phủ theo quy định Cty.

-Giải quyết tất cả những vấn đề phát sinh trong công việc thuộc địa bàn phụ trách.

-Bảo mật chính sách Cty và quyền lợi của khách hàng.

-Chấp hành nghiêm túc tất cả các quy định, nội quy, sự điều hành của Cty và những công việc mà Cty yêu cầu là trách nhiệm bắt buộc để đảm bảo đạt hiệu quả trong công việc cao và ổn định.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm tiếp thị/ thị trường, tương tác tốt với các nhà thuốc trong địa bàn được giao

-Đã tốt nghiệp Trung cấp/ Cao Đẳng/ Đại học.

-Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao.

-Có kinh nghiệm đàm phán hợp đồng và bán hàng.

-Có trách nhiệm trong công việc và hợp tác lâu dài.

Tại Thành Kim Sơn Phamatech Thì Được Hưởng Những Gì

 

Thu nhập: 7tr/tháng + thưởng theo doanh số

Phụ cấp: 1tr/ tháng (Xăng + ĐT )

-Môi trường làm việc hòa đồng, cởi mở.

-Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao nếu làm việc tốt.

-Được hưởng ngày nghỉ lễ Tết theo quy định, 12 ngày nghỉ phép/năm, được đóng BHXH,…( sau khi công ty xem xét và ký hợp đồng nếu làm việc lâu dài)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thành Kim Sơn Phamatech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thành Kim Sơn Phamatech

Thành Kim Sơn Phamatech

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

