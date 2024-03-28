Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Thành Kim Sơn Phamatech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

-Tiếp thị và bán sàn phẩm của Cty đến các Nhà thuốc trong địa bàn được chỉ định.

-Đại diện Cty chăm sóc, tạo mối quan hệ với khách hàng và thực hiện nghiêm túc các chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mãi theo đúng quy định.

-Hoàn thành chỉ tiêu doanh số, độ phủ theo quy định Cty.

-Giải quyết tất cả những vấn đề phát sinh trong công việc thuộc địa bàn phụ trách.

-Bảo mật chính sách Cty và quyền lợi của khách hàng.

-Chấp hành nghiêm túc tất cả các quy định, nội quy, sự điều hành của Cty và những công việc mà Cty yêu cầu là trách nhiệm bắt buộc để đảm bảo đạt hiệu quả trong công việc cao và ổn định.