[Lai Châu] Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam [Lai Châu] Nhân Viên Kỹ Thuật Trại Heo Thịt Gia Công 2 người Toàn thời gian cố định lương Từ 14 triệu đến 17 triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lai Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

- Phụ trách kỹ thuật chăn nuôi;

- Quản lý tài sản các trang trại mình phụ trách;

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc đang trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp các chuyên ngành Thú y, CNTY, Dinh dưỡng thức ăn... và chuyên ngành có liên quan.

- Năng động, nhiệt tình trong công việc;

- Có khả năng giám sát công việc;

- Có kỹ năng giao tiếp và sử dụng máy tính tốt;

Tại Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: 14-17 tr/tháng.

+ Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN... đầy đủ.

+ Bảo hiểm tai nạn 24h.

+ Tăng lương hàng năm + Tháng lương thứ 13 + Thưởng khác.

+ Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân.

Làm việc tại các trang trại chăn nuôi heo gia công tỉnh Lai Châu và các tỉnh Miền Bắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

