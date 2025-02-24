Tuyển Quản lý Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lai Châu: - Lương từ 10 Triệu - Ứng viên được đào tạo bài bản trong môi trường chuyên nghiệp, được giao nhiệm vụ Quản lý ngay sau khi đánh giá đào tạo đạt. - Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, HBYT. - Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển. - Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ công bằng, hấp dẫn, tương xứng với năng lực. - Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho người tài - Được đóng bảo hiểm xã hội + Gói bảo hiểm sức khỏe riêng của CBNV Viettel - Được , Thành phố Lai Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý điều hành mọi hoạt động tại Siêu thị để đạt mục tiêu Công ty giao về doanh số, lợi nhuận, chất lượng chăm sóc khách hàng, phát triển hình ảnh thương hiệu.

- Kiểm soát thúc đẩy tình hình kinh doanh tại Siêu thị, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về mọi hoạt động và kết quả kinh doanh của siêu thị được phân công quản lý.

- Quản lý, đào tạo đội ngũ nhân viên Siêu thị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 23 – 33 tuổi, ưu tiên nam.

- Trình độ từ Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: QTKD, Marketing, Kinh tế, Thương mại.

- Yêu thích kinh doanh, quản lý nhóm.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về quản lý trong ngành bán lẻ, chuỗi cửa hàng mảng sản phẩm kỹ thuật số (ĐTDĐ, Laptop).

- Tính trung thực, trách nhiệm, sẵn sàng đi công tác.

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt, khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo, kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo

Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

