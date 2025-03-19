Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO làm việc tại Lai Châu thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lai Châu:

- Khu phố Hoá Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Thành phố Lai Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch tài chính và ngân sách hàng năm, theo dõi và phân tích hiệu suất tài chính của công ty.
- Quản lý và giám sát các hoạt động hạch toán, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.
- Thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Đánh giá và cải tiến quy trình kế toán nhằm tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro tài chính.
- Hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán, đảm bảo đội ngũ nắm vững quy trình và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thử việc và nhận bàn giao công việc 2 tháng tại Dĩ An.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng 13 tháng lương theo hiệu suất làm việc.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Được nghỉ phép năm và các ngày lễ theo quy định của Nhà nước.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 128 đường số 4, khu phố Tây A, phường Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương

