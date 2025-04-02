Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÀ UT làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÀ UT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lai Châu: Bản Bo, Tam Đường, Thành phố Lai Châu
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Ghi chép, thống kê số liệu đầu vào đầu ra hàng hoá nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra
Theo dõi chấm công, trả lương
Lập, theo dõi sổ sách kế toán nội bộ
Cầm quỹ tiền mặt, ghi chép báo cáo số liệu hàng ngày
Phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành công việc chung
Và các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm, nhiệt tình
Thành thạo kỹ năng word, excel
Có chứng chỉ kế toán
Ưu tiên: Nam giới biết lái xe, ưu tiên người có kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÀ UT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÀ UT
