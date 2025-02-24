Tuyển Nhân viên kinh doanh Japfa Comfeed Vietnam Ltd làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận

Japfa Comfeed Vietnam Ltd
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Japfa Comfeed Vietnam Ltd

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Japfa Comfeed Vietnam Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lai Châu: Lai Chau, Viet Nam, Thành phố Lai Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm gà màu thương phẩm từ các trang trại gia công của Công ty.
• Mở đại lý mới, chăm sóc khách hàng cũ, tìm hiểu thị trường và đối thủ cạnh tranh.
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên; Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú Y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,.. và các chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Chăn nuôi Thú Y (không bắt buộc)
• Có kinh nghiệm vị trí nhân viên kinh doanh.
• Yêu thích kinh doanh, có thể đi làm xa và đi công tác khi có yêu cầu.
• Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt với khách hàng.
QUYỀN LỢI:
- Mức lương theo quy định Công ty hoặc thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao động.

Tại Japfa Comfeed Vietnam Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Japfa Comfeed Vietnam Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Japfa Comfeed Vietnam Ltd

Japfa Comfeed Vietnam Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

