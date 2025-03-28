Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lai Châu: - Tx. Tân Uyên, Thành phố Lai Châu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

- Giám sát công trình theo từng dự án

- Kiểm tra giám sát dự án đúng tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường PCCN.

- Kiểm tra tiến độ thi công chi tiết, tiến độ tổng, kế hoạch thực hiện ngày, tuần, tháng để đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công, đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ.

- Cảnh báo cho chủ đầu tư và các bên liên quan các vấn đề có thể phát sinh khi thi công.

- Tham gia nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên về giám sát công trình nhà công nghiệp, nhà xưởng, nhà cao tầng.

- Có chứng chỉ hành nghề hạng 3 trở lên.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phúc lợi theo quy định củaPhápLuật và Quy chế Công ty (đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm).

Không chậm lương,nợ lương

Làm việc theo dự án,môi trường năng động, thoải mái.

Cơ hội ký HĐ dài hạn và thăng tiến trong nghề tư vấn giám sát nếu làm tốt;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.