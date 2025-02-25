Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Lai Châu thu nhập 23 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Lai Châu thu nhập 23 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
23 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lai Châu:

- Tx. Tân Uyên

- Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

- Tx. Bến Cát, Bình Dương

- Thủ Đức, HCM

- Bình Dương, p. Dĩ An, Dĩ An, Hồ Chí Minh

- Bình Dương, Thành phố Lai Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 23 - 25 Triệu

- Quản lý và kiểm soát hoạt động kế toán
- Lập báo cáo tài chính và phân tích tài chính.
- Quản lý ngân sách và dòng tiền.
- Quản lý thuế và các vấn đề pháp lý liên quan.
- Phát triển và đào tạo đội ngũ
- Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại TP. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp trình độ Đại học.
- Tiếng Anh giao tiếp khá
- 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, trong đó có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng.
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.
- Được tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội.
- Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy chế tài chính của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

