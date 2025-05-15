Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Quảng Ninh

- Hải Dương

- Bắc Giang ...và 9 địa điểm khác, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng nhà thuốc/quầy thuốc/phòng khám.
Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách bán hàng từ công ty đến khách hàng.
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.
Duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển và mở rộng độ phủ điểm bán.
Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất tham mưu cho cấp
Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing.
Ghi chú:
Sản phẩm công ty đa dạng, đã có mặt lâu dài trên thị trường, Nhóm hàng chính THUỐC ĐÔNG DƯỢC, TÂN DƯỢC, chất lượng sản phẩm uy tín được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP trực thuộc công ty.
Có ship cod cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ưu tiên ứng viên có 1 năm trở lên kinh nghiệm làm Trình dược viên, đam mê kinh doanh, mong muốn có công việc ổn định và cơ hội phát triển cao.
Có mối quan hệ tốt với khách hàng trên địa bàn.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.
Chăm chỉ, trung thực và chịu khó.

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Bao gồm lương cứng, phụ cấp + % doanh thu+ thưởng
Chế độ thưởng lễ tết, thưởng cuối năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Công việc ổn định và lâu dài.
Được công ty đào tạo kiến thức sản phẩm và có các chương trình marketing hỗ trợ công tác bán hàng.
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa C2 D'capitale , 119 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

