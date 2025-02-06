Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thái Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

- Nghiên cứu và xây dựng chiến lược Digital Marketing: Tìm kiếm và áp dụng các phương pháp, công cụ và thuật toán mới trong lĩnh vực Digital Marketing nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả chiến dịch quảng cáo cho các nhãn hàng. Cập nhật thường xuyên các xu hướng và thay đổi trong ngành Digital Marketing.

- Chạy quảng cáo trên các nền tảng digital: Quản lý và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook, Zalo, Tiktok, YouTube và các kênh khác. Tối ưu hóa chiến dịch để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

- Đào tạo đội ngũ: Tham gia vào quá trình đào tạo, hướng dẫn đội ngũ về các kỹ thuật chạy quảng cáo hiệu quả, sử dụng các công cụ Digital Marketing quan trọng và nâng cao chuyên môn cho các thành viên trong nhóm.

- Hỗ trợ các công việc khác: Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp, hỗ trợ các chiến lược và chiến dịch marketing.

