Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Lai Châu, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phân tích và tổng hợp số liệu kế toán từ các nguồn khác nhau.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm).

Cập nhật và quản lý hệ thống sổ sách kế toán.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ngân sách.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nội bộ.

Phân tích các chỉ tiêu tài chính quan trọng và báo cáo cho ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Hiểu biết sâu rộng về các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Kỹ năng phân tích số liệu tốt và khả năng tổng hợp thông tin hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng giao tiếp và làm việc tốt với các bộ phận khác trong công ty.

Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin