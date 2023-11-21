Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sơn La

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu sản phẩm công ty, quản lý bán hàng trong khu vực được giao. (kênh OTC, ETC, ...)

- Khảo sát và phát triển thêm khách hàng mới trong khu vực.

- Lên đơn đặt hàng gửi về bộ phận giao hàng

- Đưa ra các chương trình hấp dẫn và chăm sóc khách hàng thường xuyên, tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có người bằng trung cấp trở lên

- Có sức khỏe tốt, chấp nhận làm việc độc lập, lâu dài.

- Có xe máy, điện thoại di động

- Giao tiếp tốt, tự tin và năng động, chịu khó, trung thực, đam mê kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn từ 8 con số trở lên (Lương 8.000.000 - 12.000.000 + Thưởng cao)

- Tham gia BHXH, BHYT

- Thưởng vào các dịp Tết nguyên đán, Lễ 30/4-1/5, Lễ 2/9.

- Tham gia khóa đào tạo kỹ năng mềm hoàn toàn miễn phí với đội ngũ đào tạo có bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong ngành

- Nếu nhân viên có NĂNG LỰC sẽ được ĐÀO TẠO CẤP QUẢN LÝ (Công ty chủ trương đào tạo nhân viên thành Quản lý nên cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

