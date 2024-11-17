Tuyển AR/VR Developer Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 45 Triệu

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

AR/VR Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AR/VR Developer Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

Mức lương
15 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 03, park 4, đường D1, p. Phú Mỹ, Quận 7

Mô Tả Công Việc AR/VR Developer Với Mức Lương 15 - 45 Triệu

Làm chuyển động cho characters, items trong Game (người, động vật,..)
Tham gia đóng góp các ý tưởng, thực thi các mục tiêu để đưa sản phẩm đến tay người dùng Global.
Phối hợp cùng các thành viên trong team (Game Designer, Artist, Developer,..) hoàn thiện tối ưu Game

Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Spine để diễn hoạt;
Biết sử dụng After effect là một lợi thế;;
Biết sử dụng cơ bản Photoshop, Illustrator;
Đam mê sáng tạo, yêu thích chơi và làm game
Ứng viên vui lòng gửi link sản phẩm đã thực hiện kèm theo CV.

Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 15 – 45m;
Thử việc: 2 tháng;
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 hết thứ 6 (09h – 18h nghỉ trưa 1 tiếng);
Thưởng Lễ Tết;
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định;
Cung cấp Laptop/PC;
12 ngày nghỉ phép có lương;
Review lương 1 năm 2 lần;
Chương trình Team Building để kết nối đồng nghiệp;
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Thường xuyên Tea-break thả ga;
Cơm trưa vui vẻ ngon như cơm mẹ nấu;
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 đường Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

