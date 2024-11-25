Tuyển AR/VR Developer CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu

Mức lương 30 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biệt Thự 03, Park 4, đường D1, phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc AR/VR Developer Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Lập kế hoạch, thiết kế và triển khai các tính năng trò chơi chất lượng cao, làm việc với nhóm Studio;

Thiết kế, xây dựng và duy trì mã hiệu quả, đáng tin cậy và có thể tái sử dụng;

Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng phản hồi tối ưu của các ứng dụng và trò chơi;

Xác định các điểm nghẽn trong quy trình và ứng dụng, đồng thời triển khai các giải pháp kịp thời.

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm kinh nghiệm trở lên trong phát triển nội dung cocos2d-X

Khả năng vững chắc với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++

Thành thạo Cocos2d-x, quen thuộc với các công cụ phát triển và kiểm thử liên quan trên iOS/Android.

Hiểu biết sâu về Lua, nắm vững các thuật toán đồ họa 2D và 3D thông dụng, đồng thời có kinh nghiệm sử dụng OpenGL.

Có kinh nghiệm với nội dung trò chơi (ví dụ: mắt lưới, hoạt ảnh, vật liệu)

Có kinh nghiệm lập cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất trò chơi cũng như kết xuất (GPU và CPU);

Hiểu biết về quy trình thiết kế UX và kinh nghiệm làm việc với nhóm phát triển UX;

Khả năng phát hiện lỗi và khắc phục sự cố;

Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Trung mức lương sẽ thỏa thuận cao hơn;

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 30 – 60m;

Thử việc: 2 tháng;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 hết thứ 6 (09h – 18h nghỉ trưa 1 tiếng);

Thưởng Lễ Tết;

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định;

Cung cấp Laptop/PC;

12 ngày nghỉ phép có lương;

Review lương 1 năm 2 lần;

Chương trình Team Building để kết nối đồng nghiệp;

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Thường xuyên Tea-break thả ga;

Cơm trưa vui vẻ ngon như cơm mẹ nấu;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.