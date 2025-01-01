Tất cả địa điểm
Tổng 114 kết quả / Từ khoá "Game Development"
Công việc Game Development

-

Có 114 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Falcon Technology
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Falcon Technology
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 15 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BBOLD JSC
Tuyển Game Design BBOLD JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
BBOLD JSC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gameloft
Tuyển Game Developer Công ty TNHH Gameloft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Gameloft
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Tuyển Game Developer Công ty cổ phần công nghệ Skymare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Tuyển Game Developer Nexon Networks Vina Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Volio Việt Nam
Tuyển Game Design Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty TNHH Volio Việt Nam
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miracle Labs
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Miracle Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Miracle Labs
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SVC
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SVC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 55 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SVC
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 55 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Apero Technologies Group
Tuyển Game Developer Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu
Apero Technologies Group
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 360 Holdings Group
Tuyển Game Developer Công ty TNHH 360 Holdings Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty TNHH 360 Holdings Group
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Volio Việt Nam
Tuyển Game Design Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Volio Việt Nam
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SENSPARK
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH SENSPARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SENSPARK
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROW GAMING
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN CROW GAMING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROW GAMING
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX
Hạn nộp: 05/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

