Tuyển Nghệ thuật/Hoạt hình/Game Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Về chúng tôi: Teecom được thành lập từ tháng 10/2020, tự hào là một đơn vị xuất sắc trong lĩnh vực cross-border e-commerce. Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến những sản phẩm và trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng trên toàn cầu.

Thị trường: Mỹ và Châu Âu.

Kinh doanh trên các sàn TMĐT: Amazon, Etsy, Woocommerce, Google Shopping, Tiktok Shop.

Sản phẩm sách/truyện tranh: Coloring book, Story book.

1. Trách nhiệm công việc

Teecom - với vị thế là công ty sáng tạo hàng đầu trong ngành sách và truyện tranh tại thị trường Âu Mỹ, luôn mang đến những sản phẩm độc đáo, chất lượng và sáng tạo. Chúng tôi đang tìm kiếm "2D Artist Leader" với thế mạnh trong nghiên cứu xu hướng thiết kế, am hiểu hiểu văn hóa Âu Mỹ nhằm đảm bảo chất lượng sách được thiết kế một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn.

2. Mô tả công việc

A. Nghiên cứu thị trường

Cập nhật xu hướng thiết kế: tìm hiểu và nghiên cứu xu hướng, phong cách thiết kế nhằm đề xuất ra xu hướng, phong cách mới phù hợp.

Thực hiện khảo sát thị trường, các đối thủ trong ngành để hiểu rõ hơn về thị hiếu và sở thích của khách hàng đối với các phong cách thiết kế và minh họa.

Đề xuất các giải pháp thiết kế, minh họa sáng tạo dựa trên phân tích thị trường và hành vi của khách hàng.

B. Triển khai sáng tạo sách

Lập kế hoạch, quản lý nhân sự, giám sát tiến độ thiết kế và minh họa nội dung sách đúng kế hoạch.

Hướng dẫn và đào tạo các thành viên để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm: gồm kiểm tra tính chính xác, định dạng phù hợp, nội dung thiết kế phù hợp đúng với yêu cầu nhận từ biên tập.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để công việc diễn ra hiệu quả nhất.

Từ 3-4 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế, vẽ minh họa, trong đó từng có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 1 năm.

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật sẽ là một lợi thế.

Có kiến thức và kinh nghiệm về Illustrator, Graphic Designer, Typography và có kiến thức chuyên sâu về bố cục, màu sắc, phối cảnh.

Am hiểu văn hoá Âu Mỹ sẽ là một lợi thế.

Có kinh nghiệm trong việc thực hiện nghiên cứu thị trường và cập nhật xu hướng thiết kế cũng như sử dụng các công cụ phân tích thị trường là một lợi thế.

Có tư duy phân tích hình ảnh tốt.

Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, phân tích, thuyết phục.

Có khả năng xây dựng đội ngũ chuyên môn, lên kế hoạch, sắp xếp, quản lý nhân sự.

Có tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần TEECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng 13 và Thưởng lợi nhuận theo kết quả kinh doanh.

Đánh giá năng lực và điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.

Đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng lao động.

Bảo hiểm sức khoẻ PVI cho cá nhân và người thân.

Chính sách chăm sóc sức khoẻ toàn diện, bao gồm sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm 1.5-2 triệu/ người do công ty tổ chức.

Nghỉ phép 16 ngày/ năm và phép năm thâm niên.

Làm việc từ xa 3 ngày/ tháng.

Ngân sách học tập và phát triển cá nhân lên đến 20 triệu/ năm.

Phát triển năng lực cá nhân thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm do công ty tổ chức.

Teambuilding 2 lần/ năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Nhiều hoạt động gắn kết nội bộ: Friday hàng tháng, YEP, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4 và các dịp lễ khác.

Chương trình đào tạo hội nhập và Buddy đồng hành trong suốt thời gian thử việc.

Trang bị laptop từ ngày đầu nhận việc và miễn phí giữ xe.

Thời gian làm việc

Môi trường làm việc:

Luôn đề cao tinh thần hướng đến mục tiêu, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Thúc đẩy sự tử tế thông qua giao tiếp hoà nhã và và chính trực.

Sử dụng lời nói tử tế bằng cách lắng nghe, phản hồi tích cực và đóng góp thẳng thắng mang tính xây dựng.

Hành động với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và biểu hiện lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ.

