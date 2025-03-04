Tuyển Area sales manager CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 3 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Area sales manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Cần Thơ: Cần Thơ, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Area sales manager Với Mức Lương 15 - 3 USD
1. Hoạch định và triển khai các hoạt động kinh doanh, tiếp thị tại các cửa hàng quản lý.
• Thiết lập chỉ tiêu doanh thu cho các cửa hàng trong khu vực theo quý/ tháng/ tuần/ ngày dựa trên chỉ tiêu doanh số đã được giao.
• Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và hàng hóa theo chỉ tiêu của các cửa hàng và đề xuất giải pháp xử lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
• Kiểm soát việc giải quyết khiếu nại của các cửa hàng và giải quyết các khiếu nại vượt ngoài phạm vi của cửa hàng trưởng. Phối hợp các phòng/bộ phận khác giải quyết các khiếu nại/phản ánh của khách hàng, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.
• Phối hợp, tương tác thường xuyên với các khu vực khác về tình hình bán hàng và hàng hóa.
• Đề xuất, phối hợp triển khai và kiểm soát các chương trình marketing tại các CH trong khu vực.
• Kiểm tra việc duy trì hình ảnh của TVV (đồng phục, tác phong), hình ảnh bên ngoài và bên trong cửa hàng (trưng bày, vệ sinh, ánh sáng, âm thanh).
2. Quản lý, giám sát & phát triển nhân sự tại các cửa hàng
• Giám sát các CHT thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công.
• Huấn luyện và đánh giá công tác huấn luyện nhân viên của các CHT.
• Huấn luyện/ đánh giá sau huấn luyện các tư vấn viên về kiến thức sản phẩm, tác phong, kỹ năng tư vấn bán hàng, xử lý các tình huống.
Với Mức Lương 15 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng 13, Thưởng KPIs, Thướng Tháng...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI