Tuyển Area sales manager Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Area sales manager Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Lập kế hoạch kinh doanh:
- Lên kế hoạch kinh doanh tháng, quý và năm cho khu vực địa bàn quản lý, cụ thể các mục tiêu cần đạt, biện pháp thực hiện cùng ngân sách hỗ trợ.
- Xây dựng kế hoạch tiêu thụ hàng tháng của khu vực để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa kịp thời.
- Đề xuất các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng cho điểm bán, người tiêu dùng điểm bán để thúc đẩy doanh thu của địa bàn phụ trách.
2. Đảm bảo tồn kho, cung ứng và trưng bày hàng hóa:
- Đảm bảo hàng hóa tồn kho tối ưu tại điểm bán. Hạn chế tình trạng thừa/ thiếu hàng thông qua quản lý tồn kho hợp lý.
- Đảm bảo việc bao phủ sản phẩm trên kênh, cung ứng kịp thời sản phẩm cho Bưu điện tỉnh/Huyện/Văn hóa xã & NPP, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tại điểm bán.
- Xây dựng kế hoạch bán hàng sát với khả năng tiêu thụ để các Bộ phận cung ứng đầy đủ hàng hóa.
- Huấn luyện cho GSBH/CVKD và điểm bán về tiêu chuẩn trưng bày và bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn.
- Thực hiện luân chuyển hàng hóa trên kênh, kịp thời xử lý các sản phẩm cận Hạn sử dụng, chậm bán.
3. Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh tháng/ quý/ năm:
- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu kinh doanh: Doanh thu/ Bao phủ/ số lượng điểm bán thăm viếng/ Số lượng Nhà phân phối phát triển.
- Theo dõi, đôn đốc Bưu điện tỉnh/Huyện và Nhà phân phối đạt chỉ tiêu doanh số ngày/ tuần/ tháng.
- Hỗ trợ GSBH/CVKD tháo gỡ những vướng mắc trong công việc hàng ngày để đạt được kế hoạch bán hàng được giao.
4. Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ:
- Phối hợp với Bộ phận Nhân sự tìm kiếm, tuyển dụng và xây dựng đội ngũ GSBH/CVKD.
- Thực hiện đào tạo các GSBH/CVKD về kiến thức sản phẩm, quy trình làm việc và các kỹ năng bán hàng cơ bản.
- Lên kế hoạch đi tuyến chi tiết cho GSBH/CVKD theo dõi, giám sát và kiểm tra qua hệ thống DMS và kiểm tra trực tiếp, đảm bảo hiệu quả công việc.
- Lập kế hoạch và thực hiện đi cùng, huấn luyện thực địa cho GSBH/CVKD.
- Tổ chức các hoạt động xây dựng, gắn kết đội ngũ, tinh thần đoàn kết của các thành viên trong nhóm.
5. Phát triển kênh phân phối truyền thống trên địa bàn chuyên trách:
- Tìm kiếm, đánh giá , lựa chọn nhà phân phối thích hợp
- Tuyển dụng, đào tạo, giám sát đội ngũ bán hàng
- Đảm bảo hệ thống báo cáo hàng ngày
6. Công tác khác:
- Tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với các Bưu điện tỉnh/Huyện và Nhà phân phối.
- Phối hợp với phòng kinh doanh Bưu điện tỉnh/Huyện và Nhà phân phối lên kế hoạch kinh doanh chi tiết cho tháng/ quý/ năm.
- Kiểm soát Bưu điện tỉnh/ Huyện trong việc cập nhật thông tin đặt hàng, hạn mức, tồn kho, xác nhận đơn hàng, hàng cận date, nhập liệu báo cáo bán hàng, thanh toán công nợ.
- Quản lý và theo dõi việc sử dụng các tài sản của Công ty như hồ sơ khách hàng, công cụ làm việc của GSBH/CVKD, các vật dụng quảng cáo, kệ trưng bày, đầu đọc tại điểm bán.
- Phát triển mối quan hệ hiệu quả với Lãnh đạo Bưu điện tỉnh/ Huyện, phòng Kế hoạch Kinh doanh và Nhà phân phối để tranh thủ được sự hỗ trợ tối đa của đối tác tạo thuận lợi cho việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh.
- Phối hợp chặt chẽ với các nhóm, Bộ phận trong quá trình triển khai công việc, đảm bảo kết quả chung.
- Thực hiện báo cáo theo định kỳ và đột xuất theo quy định.
- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, kịp thời báo cáo và đề xuất về BLĐ Công ty.
- Thực hiện các công việc sự vụ, đột xuất theo yêu cầu của TGĐ tại từng thời điểm.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, từ 28 - 45 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng trở lên ưu tiên các ngành Kinh tế, QTKD, Marketing…
- Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm ASM ngành hàng FMCG (Ưu tiên nam)
- Kiến thức về kinh doanh, marketing, quản lý đội nhóm
- Có quan hệ tốt với các nhà phân phối, đại lý tại địa phương ngành hàng FMCG.
- Tính đa nhiệm & khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc.
- Khả năng truyền đạt thông tin, đào tạo hướng dẫn & phát triển nhân viên.
- Khả năng quản lý, giám sát và xây dựng hệ thống bán hàng.
- Sẵn sàng di chuyển thường xuyên trong địa bàn khu vực được giao phụ trách.
- Số lượng tuyển: 1 ASM miền Bắc & 1 ASM miền Nam

Tại Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 25 – 30tr/ tháng + KPI
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa Intracom số 82 Dịch Vọng Hâu, Cầu Giấy, Hà Nội.

