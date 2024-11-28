Tuyển Blockchain Engineer CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

Tuyển Blockchain Engineer CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM

Blockchain Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Blockchain Engineer Tại CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM

Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 133 Dương Bá Trạc, P1, Q8, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Blockchain Engineer Với Mức Lương 500 - 800 USD

- Participate in the entire blockchain development lifecycle, from design and architecture to implementation using smart contracts.
- Write unit tests to ensure the reliability and performance of applications.
- Work closely with the project team to deliver new features on schedule.
- Stay updated on new blockchain technologies and improve workflows for better system performance

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- At least 1 years of experience in smart contract development.
- Proficiency in Solidity, Typescript.
- Experience with development tools like Foundry, Viem, Hardhat, and Ether.
- Solid understanding of common smart contract attack vectors.
- Strong foundation in algorithms, data structures, and cryptography.
- Ability to write clean, well-documented, and maintainable code.

Tại CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tương xứng với năng lực
Chế độ thưởng hấp dẫn: thưởng tháng 13
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ - Tết theo quy định
BHXH đầy đủ, Team-building, sinh nhật, party tháng... và các hoạt động gắn kết
Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, trẻ trung, thân thiện
Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các sản phẩm chiến lược của công ty
Nhiều chế độ phúc lợi và đãi ngộ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Nguyễn Lâm, số 133 Đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-backend-developer-thu-nhap-500-800-usd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job258917
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM
Tuyển Blockchain Engineer CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD
CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 800 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Blockchain Engineer Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1,500 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tuyển Blockchain Engineer Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu
Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING
Tuyển Blockchain Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM
Tuyển Blockchain Engineer CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD
CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 800 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Blockchain Engineer Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1,500 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tuyển Blockchain Engineer Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu
Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING
Tuyển Blockchain Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất