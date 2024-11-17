Tuyển Blockchain Engineer Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD

Tuyển Blockchain Engineer Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD

Công ty Cổ phần Atomi Digital
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty Cổ phần Atomi Digital

Blockchain Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Blockchain Engineer Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Mức lương
700 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 14, lô 5A, Trung Yên 6, Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Blockchain Engineer Với Mức Lương 700 - 1,500 USD

Phát triển mã nguồn chất lượng cao bằng ngôn ngữ Python, Cython đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì dễ dàng.
Thiết kế và triển khai các thuật toán giao dịch tự động, tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu độ trễ.
Bảo trì và cải tiến hệ thống hiện có, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.
Phối hợp với các nhóm liên quan như chuyên gia phân tích dữ liệu, kỹ sư hệ thống để tích hợp và triển khai các tính năng mới.
Đảm bảo an ninh và bảo mật cho hệ thống giao dịch, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
Tham gia vào quy trình kiểm thử và triển khai tự động để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tham gia vào quá trình xây dựng kiến trúc hệ thống
Tham gia hỗ trợ, training đào tạo, nhân viên mới khi có yêu cầu
Viết tài liệu kỹ thuật, đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm.
Với Mức Lương 700 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm
Kinh nghiệm:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin hoặc lĩnh vực liên quan.
2-5 năm kinh nghiệm lập trình Python trong môi trường chuyên nghiệp.
Kinh nghiệm làm việc với hệ thống lớn, ưu tiên trong lĩnh vực tài chính hoặc giao dịch tự động.
Thành thạo Linux, hiểu biết về quản trị hệ thống cơ bản.
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và phương pháp Agile/Scrum, Kanban.
Kỹ năng:
Thành thạo Python và các thư viện liên quan như Pandas, NumPy.
Kinh nghiệm với API Gateway, RESTful services.
Hiểu biết sâu về OOP và ORM, sử dụng các framework như Django, Flask.
Kỹ năng làm việc với cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL; biết về NoSQL là một lợi thế.
Kinh nghiệm với xử lý dữ liệu lớn, đa luồng và lập trình bất đồng bộ.
Quen thuộc với kiểm thử đơn vị (Unit Test) và viết test cases.
Thành thạo Git cho quản lý mã nguồn.
Kinh nghiệm với Docker và các công nghệ container là lợi thế.
Hiểu biết về AWS hoặc các dịch vụ đám mây tương tự.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, tư duy logic và sáng tạo.
Có khả năng nghiên cứu công nghệ mới, học tập nhanh.
Có kinh nghiệm Golang, Rust là lợi thế
Có kinh nghiệm quản lý team là lợi thế
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường tiền điện tử và các sàn giao dịch crypto, lập trình contract.
Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 700 - 1,500 USD, tùy theo năng lực.
Trang bị máy tính và thiết bị cần thiết khi làm việc.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, khuyến khích phát triển năng lực bản thân.
Xét tăng lương 1 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc.
Chế độ thưởng dự án hấp dẫn, lương tháng 13, tham gia quỹ phúc lợi của công ty.
Thời gian làm việc: 08:30 AM - 05:30 PM & Thứ 2 – Thứ 6 ( nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Atomi Digital

Công ty Cổ phần Atomi Digital

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 135 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất