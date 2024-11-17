Tuyển Blockchain Engineer Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, 19 Tòa Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Phân tích các yêu cầu, thiết kế giải pháp và tư vấn cho khách hàng về công nghệ Blockchain;

Xây dựng hệ thống Blockchain thực tế, phát triển Smart contract đáp ứng các nghiệp vụ của dự án;

Triển khai các ứng dụng được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain;

Review, cải thiện source code các dự án cũ;

Tạo tài liệu hướng dẫn trước khi bàn giao cho khách hàng;

Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên với Blockchain và thành thạo Solidity;

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt;

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên (không bắt buộc):

Có kinh nghiệm tham gia các dự án phát triển sử dụng NodeJS;

Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản.

Quyền Lợi

Mức lương up to 25,000,000 VND/tháng (chưa bao gồm thưởng dự án, thưởng lễ tết, và các khoản thưởng khác...);

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;

Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 ( PVI Care);

Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...);

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game...;

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....

Đặc biệt

Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước;

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển

