Tuyển Blockchain Engineer Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Blockchain Engineer Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 18, 19 Tòa Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Blockchain Engineer Với Mức Lương Đến 25 Triệu
Phân tích các yêu cầu, thiết kế giải pháp và tư vấn cho khách hàng về công nghệ Blockchain;
Xây dựng hệ thống Blockchain thực tế, phát triển Smart contract đáp ứng các nghiệp vụ của dự án;
Triển khai các ứng dụng được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain;
Review, cải thiện source code các dự án cũ;
Tạo tài liệu hướng dẫn trước khi bàn giao cho khách hàng;
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên với Blockchain và thành thạo Solidity;
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt;
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên (không bắt buộc):
Có kinh nghiệm tham gia các dự án phát triển sử dụng NodeJS;
Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt;
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên (không bắt buộc):
Có kinh nghiệm tham gia các dự án phát triển sử dụng NodeJS;
Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản.
Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương up to 25,000,000 VND/tháng (chưa bao gồm thưởng dự án, thưởng lễ tết, và các khoản thưởng khác...);
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;
Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 ( PVI Care);
Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...);
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game...;
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....
Đặc biệt
Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước;
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;
Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 ( PVI Care);
Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...);
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game...;
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....
Đặc biệt
Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước;
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI