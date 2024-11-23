Tuyển Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tổ 1 – KDC Phương Lung – Đường Mạc Đăng Doanh – Phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng quốc tế và nội địa;

- Báo giá, tiếp nhận đơn hàng và triển khai xuống nhà máy

- Đảm bảo tiến độ sản xuất đơn hàng;

- Theo dõi công nợ hàng tháng, hàng quý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ từ 22 – 35 tuổi;

- Tốt nghiệp Đại học;

- Thành thạo Tiếng Anh, tin học văn phòng, outlook, internet...;

- Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm cao;

Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện;

- Thời gian làm việc từ 08h00 - 17h00; từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần

- Trợ cấp ăn trưa;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam;

- Mức lương: Thỏa thuận

- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh (nếu có)

- Nghỉ phép, du lịch hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

