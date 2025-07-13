Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần 9Pay
Ngày đăng tuyển: 13/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2025
Công ty Cổ phần 9Pay

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần 9Pay

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 35 A

- B

- C Núi Thành, phường Bình Thuận, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, dẫn dắt và chịu trách nhiệm chính về doanh số của đội ngũ kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao.
Chủ động quản lý hiệu suất của đội ngũ kinh doanh: Đánh giá, thúc đẩy, tạo động lực cho nhân viên; đồng thời, chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định phù hợp với nhân sự không đáp ứng KPI, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Công ty.
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thị trường và nâng cao vị thế sản phẩm Loa TingTing.
Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với đối tác, đại lý, nhà phân phối để mở rộng mạng lưới kinh doanh.
Phân tích thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng và đề xuất các giải pháp kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa doanh thu.
Đào tạo, hướng dẫn và nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng bán hàng cho đội ngũ kinh doanh, đảm bảo hiệu suất cao.
Giám sát và cải thiện quy trình bán hàng, đề xuất các chiến lược tiếp cận khách hàng hiệu quả.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (Marketing, CS, Kế toán, HR…) để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, đề xuất chiến lược phát triển lên Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Fintech, thanh toán điện tử hoặc bán hàng qua nhiều kênh (offline, online, telesales…).
Nhạy bén với thị trường, có tư duy chiến lược và khả năng xây dựng kế hoạch kinh doanh.
Kỹ năng quản lý, giao tiếp, đàm phán và thuyết phục xuất sắc.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, tinh thần trách nhiệm và cam kết với mục tiêu doanh số.

Tại Công ty Cổ phần 9Pay Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng + lương kinh doanh + bonus.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau khi ký HĐ chính thức.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng quản lý và chiến lược kinh doanh.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều thử thách và cơ hội phát triển.
Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)
Review lương 1-2 lần/năm
Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty
Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v…
Nghỉ phép 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 9Pay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần 9Pay

Công ty Cổ phần 9Pay

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

