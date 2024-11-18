Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra & bảo trì định kỳ hệ thống điện, nước, điều hòa, PCCC và các thiết bị kỹ thuật khác

Xử lý sự cố nhanh chóng, đảm bảo hoạt động liên tục cho cửa hàng, văn phòng, kho và xưởng

Lắp đặt và nâng cấp hệ thống trong các dự án cải tạo hoặc mở mới

Quản lý tài sản kỹ thuật, theo dõi và đề xuất bảo trì, thay thế thiết bị khi cần

Báo cáo tình trạng hệ thống và hỗ trợ công việc kỹ thuật khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: kỹ thuật, điện, cơ khí ..

3 năm kinh nghiệm bảo trì cơ điện, điện nước, điều hòa, PCCC

Tay nghề tốt, kỹ tính, đa nhiệm và sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe,...

Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định (Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày Lễ Tết, Voucher mua hàng nội bộ,...)

Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc

Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người

Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn

Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

