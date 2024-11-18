Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm tra & bảo trì định kỳ hệ thống điện, nước, điều hòa, PCCC và các thiết bị kỹ thuật khác
Xử lý sự cố nhanh chóng, đảm bảo hoạt động liên tục cho cửa hàng, văn phòng, kho và xưởng
Lắp đặt và nâng cấp hệ thống trong các dự án cải tạo hoặc mở mới
Quản lý tài sản kỹ thuật, theo dõi và đề xuất bảo trì, thay thế thiết bị khi cần
Báo cáo tình trạng hệ thống và hỗ trợ công việc kỹ thuật khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành: kỹ thuật, điện, cơ khí ..
3 năm kinh nghiệm bảo trì cơ điện, điện nước, điều hòa, PCCC
Tay nghề tốt, kỹ tính, đa nhiệm và sẵn sàng học hỏi.
3 năm kinh nghiệm bảo trì cơ điện, điện nước, điều hòa, PCCC
Tay nghề tốt, kỹ tính, đa nhiệm và sẵn sàng học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe,...
Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định (Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày Lễ Tết, Voucher mua hàng nội bộ,...)
Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc
Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người
Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn
Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp
Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định (Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày Lễ Tết, Voucher mua hàng nội bộ,...)
Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc
Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người
Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn
Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
