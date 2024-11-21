Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RESMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RESMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RESMART
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RESMART

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RESMART

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11

- A1, KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Thiết kế hệ thống smarthome, CCTV, chiếu sáng, mạng(hệ thống router, switch, wifi, load balance...) cho các công trình
- Thi công lắp đặt, cài đặt thiết bị smarthome cho các công trình villa, biệt thự cao cấp
- Thiết kế và bóc tách khối lượng các dự án theo thông tin và yêu cầu của bộ phận kinh doanh
- Hỗ trợ bảo hành thiết bị lỗi, sản phẩm lỗi
- Tìm hiểu các sản phẩm mới, thiết bị mới, giải pháp mới để ứng dụng cho các công trình
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TP kỹ thuật
- Sử dụng phần mềm lập kế hoạch làm việc hàng ngày, tuần, tháng
- Báo cáo công việc đầy đủ theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có một trong những lợi thế sau:
• Có kiến thức về quản trị mạng (tốt nghiệp các ngành quản trị mạng, an toàn thông tin, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu của các trường đại học).
• Có kinh nghiệm thi công lắp đặt thiết bị smarthome, hệ thống điện dân dụng, CCTV...cho các dự án Villa, biệt thự cao cấp
• Tốt nghiệp ngành nghề liên quan đến nội thất, kiến trúc, thiết bị trong xây dựng (Camera giám sát, khóa thông minh, chiếu sáng, thiết bị điện, thiết bị gia dụng) hoặc các ngành điện, điện tử, tự động hóa, cơ điện thử, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.
• Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Autocad.
- Trình độ học vấn: Trình độ trung cấp trở lên
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên
- Kỹ năng tổ chức công việc, lập kế hoạch công việc theo mục tiêu đề ra, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm.
- Giới tính: Nam/nữ
- Kỹ năng văn phòng: Word, Excel, Power Point,
- Độ tuổi: 20 – 35

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RESMART Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 15 - 25 triệu/tháng ( có thể thỏa thuận thêm theo năng lực)
- Lương cơ bản: 6tr - 7tr + lương hiệu suất theo dự án.
- Phúc lợi xã hội đầy đủ, được quyền tự quyết định về phúc lợi của bản thân.
- Đóng bảo hiểm đầy đủ, BHYT, BHXH
- Đi du lịch và dã ngoại tối thiểu 1 lần/năm.
- Môi trường làm việc năng động, công bằng, khuyến khích chủ động đề xuất và phương án triển khai, khen thưởng xứng đáng với công sức nhưng cũng rất thử thách và quyết liệt.
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ thuật của hãng, được công ty cung cấp thông tin và khuyến khích tham gia vào các hiệp hội kỹ thuật, hội thảo, workshop, cafe talk để liên tục làm mới bản thân và tu bổ kiến thức, kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RESMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RESMART

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RESMART

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 11-A1, kĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job254267
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Hạn nộp: 25/12/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 43 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Hạn nộp: 25/12/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất