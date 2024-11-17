Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 110 - 112 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Lắp đặt và vận hành

- Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng lắp đặt từ công ty

- Lắp đặt, vận hành hệ thống thiết bị nha khoa như: Ghế nha khoa, máy X-Quang, thiết bị phòng vô trùng và các thiết bị liên quan khác...

- Thực hiện việc kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị để đảm bảo thiết bị hoạt động tối ưu

2. Sửa chữa, xử lý sự cố các lỗi vận hành liên quan tới thiết bị nha khoa tại phòng khám/bệnh viện.

3. Bảo trì, bảo dưỡng

- Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cho thiết bị nha khoa tại phòng khám để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt.

- Thực hiện việc bảo hành các sản phẩm thiết bị trong trường hợp thiết bị lỗi do nhà sản xuất

4. Tìm hiểu sản phẩm và chuyển giao

- Học tài liệu kỹ thuật của nhà cung cấp

- Hỗ trợ hướng dẫn các đồng nghiệp cách sử dụng các thiết bị và phần mềm liên quan.

- Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng thiết bị nha khoa một cách hiệu quả và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

5. Báo cáo công việc cho phòng ban quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một điểm cộng

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường nhưng có nền tảng và hiểu biết về điện dân dụng, nước, IT hoặc cơ khí,.. công ty sẽ đào tạo từ đầu

- Sử dụng phần mềm Autocad 2D cơ bản

- Kỹ năng Tiếng Anh (có thể đọc hiểu các tài liệu bằng Tiếng Anh và trao đổi qua mail)

- Thành thạo Microsoft Office

- Thái độ chủ động, biết lắng nghe và tiếp thu, nghiêm túc trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Seadent Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo năng lực và kinh nghiệm + Phụ cấp lắp đặt

- Chính sách phúc lợi: BHXH, thưởng thâm niên, du lịch hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn (Bảo Việt) và các hoạt động gắn kết nhân sự khác

- Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, đội ngũ năng động và sáng tạo

- Cơ hội học hỏi và phát triển: Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, workshop, hội nghị, sự kiện (bên trong và ngoài tổ chức) nhằm nâng cao các kiến thức về chuyên môn và các kỹ năng mềm bổ trợ khác

- Lộ trình thăng tiến (career path) rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Seadent

