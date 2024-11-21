Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D26 Viettel, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Bảo trì, sửa chữa dàn lạnh, dàn nóng điều hòa VRV,

Bảo trì chiller, bơm, quạt, FCU, AHU, Tháp giải nhiệt

Lập biên bản nghiệm thu công tác bảo trì, thanh toán, báo cáo công việc hàng ngày.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo;

Làm việc tại Dự án.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng: Chuyên ngành điều hòa hoặc điện, điện tử

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Có kinh nghiệm bảo trì hệ thống cơ điện, các điều hòa cục bộ hoặc điều hòa VRV hoặc điều hòa Chiller

Ưu tiên người đã có kinh nghiệm thi công, bảo trì điều hòa VRV, Chiller, người đã làm việc tại các hãng điều hòa như Daikin, Toshiba, Misubisi, Samsung, LG...v.v

Tại Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10,000,000 – 16,000,000;

Các chế độ thưởng, lễ tết, du lịch, ốm đau, BHXH, BHYT, BHTN...(theo quy định chung của công ty);

Phụ cấp: Ăn trưa, gửi xe, công trường, điện thoại, PC vị trí công việc, nhà ở kỹ sư (một số dự án); nhận 100% phụ cấp trong thời gian thử việc;

Cơ hội tiếp cận với những dự án quy mô lớn trên toàn quốc;

Làm việc cùng đội ngũ nhân sự tài năng, chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm;

Lộ trình phát triển, thăng tiến rộng mở; được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực của bản thân;

Văn hóa doanh nghiệp phong phú;

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: 08/3, 20/10, Team building, Year End Party, Ngày lễ Gia đình,...

Làm việc trong môi trường: Cởi mở - Hiện đại - Minh bạch; hợp tác theo 3 giá trị cốt lõi: Đoàn kết – Sáng tạo – Chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện

