Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 173 Trần Não, phường An Khánh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thiết lập mối quan hệ, setup các đơn vị bán hàng phù hợp với sản phẩm công ty.
Chủ động lập kế hoạch, mở rộng quan hệ, tìm kiếm với các Đại Lý, làm thủ tục kí Hợp đồng phân phối với các bên
Tương tác hỗ trợ đại lý trong quá trình triển khai bán hàng:
Cung cấp tài liệu bán hàng và triển khai các đại lý bàn hàng
Tổ chức đào tạo, trainning dự án cho các Đại Lý,
Hỗ trợ những vướng mắc ở các khâu cụ thể của Đại lý trong quá trình bán hàng.
Hỗ trợ thủ tục và admin trong quá trình đối chiếu phí và giao dịch với CDT & Sàn: các đại lý chốt deal và hỗ trợ quy trình lock cọc, ký HĐMB, VBTT cho các đại lý
Tham vấn cho BLĐ các vấn đề về thị trường, sản phẩm...
Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trong ngành nghề kinh doanh bất động sản
Khả năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục và giải quyết vấn đề
Kỹ năng về đàm phán, thuyết phục và trình bày tốt.
Có Mối quan hệ liên quan quan đến công việc.
Khả năng quản trị và điều phối công việc
Đạo đức tốt - Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-30tr/Tháng
Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;
Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp), Quà trung thu, Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;
Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

