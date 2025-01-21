Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN BRIMETAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Bình Dương: ParkView Tower_VSIP 1, 5A Hữu Nghị, Thuận An, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Tìm kiếm mở rộng thị trường quốc tế và bán hàng qua các kênh.

• Báo giá, tư vấn dịch vụ và chốt sales.

• Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.

• Xây dựng, thực hiện, báo cáo kế hoạch và kết quả làm việc theo ngày, tuần.

• Một số công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học.

• Ưu tiên ứng viên có đam mê về kinh doanh, xuất nhập khẩu,...

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales, sales thị trường, online, về nguyên vật liệu kim loại... từ 3 năm trở lên.

• Nhanh nhẹn, giao tiếp Tiếng Trung thành thạo, biết Tiếng Anh là 1 lợi thế.

• Có thể đi công tác nước ngoài.

⭐️ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

- Tổng thu nhập: Lương cố định tối thiểu 10tr ( thương lượng tùy vào kết quả phỏng vấn) + hoa hồng trên doanh số (thu nhập không giới hạn tùy khả năng: bao gồm lương cơ bản + % doanh số KPI )

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRIMETAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

