Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN BRIMETAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BRIMETAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BRIMETAL VIỆT NAM

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRIMETAL VIỆT NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: ParkView Tower_VSIP 1, 5A Hữu Nghị, Thuận An, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn

• Tìm kiếm mở rộng thị trường quốc tế và bán hàng qua các kênh.
• Báo giá, tư vấn dịch vụ và chốt sales.
• Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.
• Xây dựng, thực hiện, báo cáo kế hoạch và kết quả làm việc theo ngày, tuần.
• Một số công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học.
• Ưu tiên ứng viên có đam mê về kinh doanh, xuất nhập khẩu,...
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales, sales thị trường, online, về nguyên vật liệu kim loại... từ 3 năm trở lên.
• Nhanh nhẹn, giao tiếp Tiếng Trung thành thạo, biết Tiếng Anh là 1 lợi thế.
• Có thể đi công tác nước ngoài.
⭐️ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
- Tổng thu nhập: Lương cố định tối thiểu 10tr ( thương lượng tùy vào kết quả phỏng vấn) + hoa hồng trên doanh số (thu nhập không giới hạn tùy khả năng: bao gồm lương cơ bản + % doanh số KPI )

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRIMETAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BRIMETAL VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 3A-2A, Tầng 3A, Toà nhà Parkview, số 5A, Đại Lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

