Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí TB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8, Ngõ 116 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Biên tập viên có công việc chính là thu thập dữ liệu, tổng hợp thông tin về những chủ đề được quản lý đưa ra, từ đó phân tích insight khán giả và biên tập lại những thông tin, dữ liệu đó thành một bài tổng hợp hoàn chỉnh sao cho các thông tin, dữ liệu có tính liên kết và phù hợp với nhu cầu của khán giả.

Cụ thể:

Tìm kiếm, tổng hợp nguồn video để biên tập thành một bài viết hoàn chỉnh bằng Tiếng anh

Đề xuất các chủ đề dựa trên việc tìm hiểu, phân tích thị trườngđể đảm bảo các bài viết luôn cập nhật và đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Kết hợp với các bộ phận khác (MC, Editor,..) của công ty để sản xuất và hoàn thiện video tốt nhất.

Cải tiến và đánh giá các sản phẩm của Team và đối thủ

Nghiên cứu, phân tích nhu cầu thị trường và thị trường mới, xây dựng insight khán giả và đề xuất chiến lược nội dung.

Đóng gói quy trình vàtổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn kỹ năng biên tập cho đội ngũ nội bộ.

Báo cáo, phân tích hiệu quả công việc theo ngày cho quản lý

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập nội dung.

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Sáng tạo, tư duy tốt về nội dung và hình ảnh

Có khả năng viết lách tốt, xây dựng insight khán giả, am hiểu các loại nội dung được yêu thích

Có khả năng làm việc nhóm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đào tạo hoặc xây dựng quy trình biên tập.

Có khả năng sử dụng công cụ Chat GPT, AI để phục vụ công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí TB Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 16 tr/tháng + Thưởng (Thu nhập upto 40tr/tháng)

Review lương theotháng, theoquý, 4 lần/ năm

Tham gia BHXH, nghỉ 12 ngày phép năm theo quy định

Chế độ phúc lợi: thưởng lễ, tết, sinh nhật, 8/3, 20/10 hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau, …

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, Cấp trên tâm lý, đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ

Tham gia các CLB đọc sách, Yoga, bóng đá, thuyết trình, TB run,...Du lịch, team building, nhiều hoạt động nội bộ thú vị....

Được tham gia các khoá training/Coaching của Công ty

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí TB Group

