Tuyển Giáo viên Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
- Hà Nội: 229 mipec Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 9 - 16 Triệu
Quản lý nhóm CTV và giám sát hoạt động giảng dạy của 500++ Giáo viên Toán online
Điều phối Giáo viên để đảm bảo cung cấp đủ số lượng thầy cô cho các lớp được tổ chức hàng ngày
Tiếp nhận phản hồi và phối hợp với các bộ phận Vận hành, Chăm sóc khách hàng đảm bảo chất lượng giảng dạy của Giáo viên
Làm thanh toán lương cho Giáo viên, CTV và một số chi phí phát sinh khi có yêu cầu
Tham gia các hoạt động, dự án, chiến dịch quy mô lớn với nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm bền vững
Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên: Từng quản trị đội nhóm ít nhất 2 CTV part-time
Kỹ năng sử dụng Google Sheet và Powerpoint tốt
Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Có laptop cá nhân
Độ tuổi từ 1994-2002
Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: Tối đa 2 tháng, hưởng 100% lương
Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước, thưởng sinh nhật, du lịch, team building,...
Review lương, đánh giá định kỳ 6 tháng một lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
