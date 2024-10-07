Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Thôn Bookabang, Xã Kambute, Đơn Dương

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch truyền thông tích hợp Xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông, marketing phục vụ các hoạt động, sự kiện của Samten Hills Dalat. Lên ý tưởng, đề xuất, triển khai các chiến dịch thức đẩy thương hiệu của Samten Hills Dalat. Thực hiện các chương trình Co-brand với các đối tác kinh doanh, truyền thông trên thị trường dể đẩy mạnh uy tín và độ phủ thương hiệu Samten Hills Dalat. Lên ý tưởng, đề xuất, triển khai các chương trình CSR, chương trình sự kiện, hoạt náo để đẩy mạnh uy tín và độ phủ thương hiệu Samten Hills Dalat. Hỗ trợ phụ trách các đối tác truyền thông, KOL, KOC để thúc đẩy thương hiệu Samten Hills Dalat. Điều phối đối tác bên ngoài, thực hiện các hoạt động tiếp thị bảo đảm tính liên kết có hệ thống; Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai và bảo đảm các hoạt động truyền thông quảng bá nhất quán với chiến lược chung của thương hiệu. Thiết lập quy trình / phương pháp cần thiết nhằm theo dõi viêc thực hiện các hoạt động bảo đảm đúng kế hoạch; Giám sát các hoạt động truyền thông, Marketing nhằm bảo đảm đạt được kết quả cao nhất có thể từ các nhà cung cấp / đối tác thông qua những hợp đồng chính thức (ngắn & dài hạn), báo cáo minh bạch, qui trình làm việc rõ ràng, kiểm tra và đánh giá chính xác. Triển khai thực hiện hoạt động thương hiệu Xây dựng thông điệp, tagline sự kiện, câu chuyện thương hiệu; Xây dựng nội dung, ý tưởng thiết kế ấn phẩm quảng cáo, TVC và các sản phẩm media khác. Am hiểu chuyên môn Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Digital, Content Marketing để cùng tương tác chi tiết. Xây dựng để sở hữu đội ngũ nhân sự quyết liệt, hiểu và làm chủ hành động làm chủ tinh thần: THÂN-TÂM-TRÍ. Đồng trách nhiệm cùng Khối Vận hành: xây dựng & đảm bảo hoạt động vận hành, truyền thông đối ngoại & nội bộ theo đúng định hướng của BOD đề ra. Quan hệ đối ngoại, chăm sóc khách hàng V.I.P Xây dựng & phát triển quan hệ với đối tác kinh doanh/ truyền thông/ quảng bá tiềm năng, đúng định hướng & sứ mệnh của Samten Hills Dalat. Từ đó, tạo dựng hệ sinh thái dịch vụ - sản phẫm - CSKH cho điểm đến & miền trở về. Xây dựng & quản lý cơ sở dữ liệu nhóm KH V.I.P từ đó thường xuyên có những phân tích hành vi, mối quan tâm KH để gia tăng cơ hội phát triển sản phẫm mới, cơ hội kinh doanh mới Xây dựng, triển khai các kế hoạch CSKH V.I.P nhằm mục tiêu tăng cơ hội kinh doanh & tính trung thành thương hiệu, trung thành sản phẫm đặc biệt với miền trở về.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Marketing, Kinh doanh, Truyền thông hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Am hiểu thị trường kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn. Theo dõi & đánh giá xu hướng thị trường, xu hướng truyền thông - Marketing Nhiệt huyết, quyết liệt. Ham học hỏi, cầu tiến. Có khả năng multi -tasking. Triển khai & quản lý thời gian hiệu quả. Nắm bắt & thực thi chính xác các hệ thống vận hành trong BP & liên BP hiệu quả. Nắm bắt nhanh công việc, giao tiếp và trình bày tốt. Trung thực/Cẩn thận, chịu áp lực cao trong công việc. Đồng hành & đóng góp để tạo nguồn năng lượng tích cực cho đội ngũ. Sẵn sàng đi công tác & hỗ trợ công việc liên BP cho các chiến dịch khi có yêu cầu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh Hỗ trợ KTX và cơm cho cán bộ nhân viên Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT ... theo quy định của nhà nước và công ty Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bookabang, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

