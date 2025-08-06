Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 47 Cách Mạng Tháng 8, Phường Xuân An, Thị xã Long Khánh, Long Khánh, Huyện Cẩm Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do Công ty FPT Telecom đang cung cấp.
Sản phẩm: Internet, Wifi, Truyền hình và Camera FPT
Đa dạng kênh bán hàng: phát triển thị trường, online, đối tác, B2C, B2B... (sẽ được Trưởng phòng kinh doanh đào tạo , kèm cặp 1:1 giai đoạn đầu)
Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.
Làm việc tại văn phòng gần nhà, theo yêu cầu, hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
Có phương tiện di chuyển và smartphone.
Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích công việc.
Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 20 triệu VND
Lương cứng: Từ 9 triệu VND trở lên
Thưởng quý, tết, lương tháng 13, 14.
Chấp nhận ứng viên nợ bằng trong thời gian chờ tốt nghiệp (thời hạn 12 tháng)
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia Khóa đào tạo Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp.
Có nhân viên kèm việc 1 – 1 trong những tháng đầu tiên. Đội ngũ nhân viên văn phòng, trưởng nhóm, trưởng phòng hỗ trợ nghiệp vụ.
Bảo hiểm đầy đủ theo luật: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm FPT Care.
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty.
Sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, team building, thi trạng, hội làng, đá bóng, cầu lông, bơi lội, bóng bàn, bi-a...
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.
Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến.
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

