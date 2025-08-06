Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 47 Cách Mạng Tháng 8, Phường Xuân An, Thị xã Long Khánh, Long Khánh, Huyện Cẩm Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do Công ty FPT Telecom đang cung cấp.

Sản phẩm: Internet, Wifi, Truyền hình và Camera FPT

Đa dạng kênh bán hàng: phát triển thị trường, online, đối tác, B2C, B2B... (sẽ được Trưởng phòng kinh doanh đào tạo , kèm cặp 1:1 giai đoạn đầu)

Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.

Làm việc tại văn phòng gần nhà, theo yêu cầu, hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

Có phương tiện di chuyển và smartphone.

Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích công việc.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 20 triệu VND

Lương cứng: Từ 9 triệu VND trở lên

Thưởng quý, tết, lương tháng 13, 14.

Chấp nhận ứng viên nợ bằng trong thời gian chờ tốt nghiệp (thời hạn 12 tháng)

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia Khóa đào tạo Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp.

Có nhân viên kèm việc 1 – 1 trong những tháng đầu tiên. Đội ngũ nhân viên văn phòng, trưởng nhóm, trưởng phòng hỗ trợ nghiệp vụ.

Bảo hiểm đầy đủ theo luật: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm FPT Care.

Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, team building, thi trạng, hội làng, đá bóng, cầu lông, bơi lội, bóng bàn, bi-a...

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.

Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến.

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin