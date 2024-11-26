Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Mức lương 15 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

- Làm việc onsite lâu dài tại Trung tâm công nghệ thông tin Bảo Việt

- Quản lý và phân tích yêu cầu nghiệp vụ

- Làm việc với khách hàng để tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của khách hàng.

- Tổ chức, quản lý và thực hiện quá trình kiểm thử ứng dụng.

- Hỗ trợ vận hành hệ thống và hỗ trợ Người dùng cuối trong phạm vi giới hạn nhằm duy trì hoạt động chính xác và hiệu quả của phần mềm ứng dụng.

- Đánh giá, quản lý hậu triển khai nhằm nắm bắt và đánh giá sự đáp ứng của hệ thống phần mềm ứng dụng trong triển khai thực tế

- Quản lý yêu cầu của Khách hàng

- Tổ chức, quản lý và thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành liên quan đến CNTT

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển

- Có khả năng xây dựng tài liệu tốt, chuyên nghiệp, xúc tích, rõ ràng

- Có hiểu biết về các giai đoạn kiểm thử và kỹ thuật kiểm thử.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc được giao

- Có khả năng nắm bắt yêu cầu nghiệp vụ mới và ứng dụng hiệu quả công nghệ mới trong lĩnh vực CNTT đặc biệt là các công nghệ có thể ứng dụng cho lĩnh vực Bảo hiểm và Tài chính ngân hàng

- Cẩn thận, ham học hỏi và chủ động trong công việc.

- Mức lương hấp dẫn thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm, range lương 15-19 triệu Gross

- Thử việc 1 tháng, được hưởng full 100% lương

- Cơ hội trở thành Leader, key member

- Nghỉ phép 12 ngày/năm ngoài các ngày lễ Tết

- Thời gian làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ chủ nhật, làm từ 8h - 12h và 13h - 17h

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi về bảo hiểm, team building

- Thưởng Tết (1 - 3 tháng lương), nghỉ mát hàng năm

