Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến mảng phát hành game toàn cầu.
- Phối hợp team Business Development để phân tích dữ liệu thị trường Game quốc tế, các sản phẩm game v.v .. tại thị trường toàn cầu.
- Sắp xếp và quản lý lịch trình bao gồm sắp xếp thứ tự ưu tiên và giải quyết các yêu cầu liên quan, chủ động lên lịch các cuộc họp quan trọng với các cá nhân trong và ngoài nước.
- Làm hợp đồng, trao đổi đàm phán với đối tác các điều khoản, giải pháp thắc mắc cho đối tác(Chưa có kinh nghiệm được tranning)
- Thực hiện báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp và các công việc liên quan

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh
- Có khả năng đưa ra các ý tưởng sáng tạo về nội dung và chiến lược tương tác
- Am hiểu, nắm bắt nhanh và hứng thú với Game, Công nghệ
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và có trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt huyết với công việc
- Có định hướng làm Web3 và yêu thích chơi game là một điểm cộng
Ưu tiên: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, từng làm việc tại các NPH Game.; Yêu thích, từng tham gia dịch Game;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Có hỗ trợ chi phí thực tập và cơ hội trở thành nhân viên chính thức (dựa vào đánh giá năng lực UV)
- Hỗ trợ dấu mộc thực tâp
- Có nhiều thử thách, cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Có quy trình đào tạo bài bản
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, top đầu về NPH Game tại thị trường VN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất