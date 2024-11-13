Tuyển C&B thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển C&B thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Thực hiện công tác chấm công hằng ngày, hàng tuần, hằng tháng cho toàn thể nhân viên Công ty
- Quản lý toàn bộ các ngày nghỉ Theo luật định bao gồm ngày Phép, nghỉ Lễ, nghỉ ốm, thai sản và các ngày nghỉ khác
- Tính lương định kỳ
- Tính lương hiệu quả công việc (KPI)
- Theo dõi và quản lý các mức phải thu theo qui định nhà nước
- Thực hiện các nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội
- Quản lý hợp đồng lao động, theo dõi tái ký
- Lập các báo cáo lao động tiền lương định kỳ
- Công tác về xét lương, nâng bậc, khen thưởng. Cập nhật và phổ biên các chế độ chính sách pháp luật với người lao động
- Thực hiện các báo cáo lao động định kỳ cho cơ quan nhà nước
- Môt số công việc phát sinh theo các thời điểm

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành QT Nhân sự, lao động tiền lương, QTKD và các ngành nghề liên quan
- Thành thạo Office. Mạnh Excel
- Am hiểu các chế độ chính sách cho người lao động
- Luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn
- Có nghiệp vụ giải quyết QHLĐ
- Cẩn thận, tỉ mỉ
- Kỹ năng tổ chức tốt
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lĩnh vực nhân sự C&B
- Có kinh nghiệm liên quan thuế, quyết toán thuế TNCN.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13; Lương thưởng lễ, Tết;
Các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động; Được cấp đồng phục hàng năm; Xét nâng lương hàng năm;
Du lịch, team building Thưởng thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TM-02 - Block C - Toà nhà Florita - số 83 Đường D4 - KDC Him Lam - Quận 7 - TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

