Tuyển C&B thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậch Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện công tác chấm công hằng ngày, hàng tuần, hằng tháng cho toàn thể nhân viên Công ty

- Quản lý toàn bộ các ngày nghỉ Theo luật định bao gồm ngày Phép, nghỉ Lễ, nghỉ ốm, thai sản và các ngày nghỉ khác

- Tính lương định kỳ

- Tính lương hiệu quả công việc (KPI)

- Theo dõi và quản lý các mức phải thu theo qui định nhà nước

- Thực hiện các nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội

- Quản lý hợp đồng lao động, theo dõi tái ký

- Lập các báo cáo lao động tiền lương định kỳ

- Công tác về xét lương, nâng bậc, khen thưởng. Cập nhật và phổ biên các chế độ chính sách pháp luật với người lao động

- Thực hiện các báo cáo lao động định kỳ cho cơ quan nhà nước

- Môt số công việc phát sinh theo các thời điểm

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành QT Nhân sự, lao động tiền lương, QTKD và các ngành nghề liên quan

- Thành thạo Office. Mạnh Excel

- Am hiểu các chế độ chính sách cho người lao động

- Luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn

- Có nghiệp vụ giải quyết QHLĐ

- Cẩn thận, tỉ mỉ

- Kỹ năng tổ chức tốt

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lĩnh vực nhân sự C&B

- Có kinh nghiệm liên quan thuế, quyết toán thuế TNCN.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13; Lương thưởng lễ, Tết;

Các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động; Được cấp đồng phục hàng năm; Xét nâng lương hàng năm;

Du lịch, team building Thưởng thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển

